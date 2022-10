Le verre, un étrange état de la matière Espace des sciences Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le verre, un étrange état de la matière Espace des sciences, 6 décembre 2022, Rennes. Le verre, un étrange état de la matière Mardi 6 décembre, 20h30 Espace des sciences Dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences (Rennes), avec Louisiane Verger (ISCR), Yann Gueguen (IPR) Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences (Rennes), avec Louisiane Verger (CNRS, Institut des Sciences Chimiques de Rennes, ISCR), Yann Gueguen ( Université de Rennes 1, Institut de Physique de Rennes, IPR). A Rennes, la recherche sur ce matériau foisonne de découvertes. Au sein du département Mécanique et Verres de l’Institut de Physique de Rennes (IPR), sont étudiés tous les types de verres inorganiques pour leurs étonnantes propriétés mécaniques, depuis leur fabrication jusqu’à leur destruction. L’équipe Verres et Céramiques de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) quant à elle développe des verres originaux ayant des applications dans les télécommunications, la médecine, les dispositifs de vision nocturne, le stockage de l’énergie. Ces deux équipes rennaises forment ensemble l’un des plus grands centres de recherche académiques mondiaux sur le verre. Cette conférence couvrira une large gamme de compositions de verres, aux propriétés bien plus inattendues que les verres utilisés dans notre quotidien.

