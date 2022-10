Des équipes du laboratoire IRISA participeront à la Fête de la Science Espace des sciences Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Des équipes du laboratoire IRISA participeront à la Fête de la Science Espace des sciences, 8 octobre 2022, Rennes. Des équipes du laboratoire IRISA participeront à la Fête de la Science 8 – 14 octobre Espace des sciences Venez rencontrer des chercheurs et chercheuses de l’IRISA, laboratoire de recherche dans le domaine de l’informatique et des nouvelles technologies de l’information. Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://www.irisa.fr »}, {« link »: « https://www.irisa.fr/node/864 »}, {« link »: « https://www.irisa.fr/equipes/dyliss »}, {« link »: « https://www.irisa.fr/equipes/genscale »}, {« link »: « https://sciences-en-courts.fr/ »}, {« link »: « https://www.irisa.fr/equipes/empenn »}] Des équipes de recherche du laboratoire IRISA participeront à la fête de la Science Les 8-9 octobre de 14h à 19h / 11-12 octobre de 9h à 19h, aux Champs Libres à Rennes Venez rencontrer des chercheurs et chercheures de l’équipe de recherche VirtUs. L’objectif principal de cette équipe est de créer et de simuler des scènes virtuelles peuplées immersives, où coexistent des humains virtuels et réels, avec un niveau de réalisme suffisant pour que l’expérience vécue virtuellement et ses résultats puissent être transposés à la réalité. Des scientifiques de l’équipe VirtUs présenteront avec l’Université de Rennes 1, le projet européen CrowdDNA, projet coordonné par Inria.

sur le stand d’Inria avec l’Université de Rennes 1 Le 13 octobre à 20h, au Diapason, sur le campus de Beaulieu Les équipes DYLISS et GenScale sont impliquées dans l’organisation et la participation au festival de très courts métrages de vulgarisation scientifique « Sciences en cour[t]s »

DYLISS GenScale « Sciences en cour[t]s » inscription obligatoire Le 14 octobre de 9h à 12h, aux Champs Libres à Rennes Venez rencontrer des chercheurs et chercheures de l’équipe de recherche Empenn. L’objectif de cette équipe de recherche est de favoriser la recherche en imagerie médicale, en neuroinformatique et en cohortes d’imagerie (imagerie de population). Des scientifiques de l’équipe d’Empenn se prêteront au jeu du “speed-searching” , rencontre à destination des classes de la 4ème à la terminale

