Visite de l’exposition « Intelligences: différentes par nature » Mardi 5 décembre, 17h30 Espace des sciences, Les Champs Libres Gratuit – 2.50€ – 5.00€ – 7.00€ suivant votre situation.

Les Anciens pensaient que l’intelligence était le propre de l’Homme. Animaux et plantes n’avaient pas droit à ce privilège. Aujourd’hui, sous l’effet des recherches scientifiques, une conception élargie de l’intelligence s’est développée : capacité à apprendre, mémoriser, communiquer, comprendre son environnement et s’adapter à des situations inconnues. Les porteurs d’intelligence sont ainsi plus nombreux : bactéries, végétaux, animaux, et intelligences artificielles sont éligibles ! Les formes d’intelligence sont désormais plurielles et incomparables.

Cette exposition montre en 4 espaces les différentes intelligences, leurs fonctionnements et leurs échanges. Une exposition aux salles colorées, pleines de de fantaisie et de surprises.

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander lors de votre réservation.

Informations et réservations auprès de la Mission Accessibilité des Champs Libres

Espace des sciences, Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 40 66 05 »}, {« type »: « email », « value »: « accessibilite@leschampslibres.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

