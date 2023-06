Visite de l’Exposition Rire Espace des sciences, Les Champs Libres Rennes, 4 juillet 2023, Rennes.

Visite de l’Exposition Rire Mardi 4 juillet, 17h30 Espace des sciences, Les Champs Libres Renseignements et réservations auprès de la Mission Accessibilité

Amplifiée et interprétée en LSF, à l’Espace des Sciences.

D’après les spécialistes, nous rions 18 fois par jour en moyenne. Qu’est ce qui déclenche un rire ? Pourquoi le rire est-il contagieux ? Sommes-nous les seuls animaux à rire ? Quels organes entrent en jeu ? Mais pourquoi rions-nous ?

Dans cette exposition, des jeux, des multimédias et des vidéos vous permettent de vous questionner sur votre propre rire, et d’en apprendre un peu plus sur le rire d’un point de vue scientifique.

TARIFS: Gratuit – 2,50€ – 5€ – 7€ selon votre situation.

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander lors de votre réservation.

Renseignements et réservations auprès de :

Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres

Mél: accessibilite@leschampslibres.fr

Tél : 02 23 40 66 05

Espace des sciences, Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accessibilite@leschampslibres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 23 40 66 05 »}] [{« link »: « mailto:accessibilite@leschampslibres.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T17:30:00+02:00 – 2023-07-04T18:30:00+02:00

2023-07-04T17:30:00+02:00 – 2023-07-04T18:30:00+02:00

Rire Exposition

Espace des Sciences