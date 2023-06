Portes Ouvertes | Espace des Sciences et de Découverte Espace des Sciences et de Découverte Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Catégories d’Évènement: Essonne

Évry-Courcouronnes Portes Ouvertes | Espace des Sciences et de Découverte Espace des Sciences et de Découverte Évry-Courcouronnes, 16 septembre 2023, Évry-Courcouronnes. Portes Ouvertes | Espace des Sciences et de Découverte Samedi 16 septembre, 14h00 Espace des Sciences et de Découverte Pour la rentrée 2023-2024, Planète Sciences vous accueille à l’Espace des Sciences et de Découverte.

Vous pourrez découvrir la programmation annuelle de l’association (clubs, stages, ateliers, …) et le lieu, partagé avec MédiaSciences, médiathèque scientifique.

Des animations seront également proposées lors de cette journée, accompagnées d’une valorisation des actions réalisées durant l’été, notamment grâce au soutien de la DRAC Ile-de-France. Espace des Sciences et de Découverte 10 rue du Marquis de Raies 91080 Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France 01 69 02 76 10 https://www.planete-sciences.org/ L’Espace des Sciences et de Découverte, nouveau tiers-lieu du territoire, a été ouvert à l’initiative de l’association Planète Sciences, la Ville d’Evry-Courcouronnes et l’Agglomération Grand Paris Sud.

Inauguré le 8 octobre 2022, cet équipement est un espace partagé avec MédiaSciences, médiathèque de Grand Paris Sud, spécialisée dans les sciences et techniques. L’Espace des Sciences et de Découverte dispose de salles d’animation et de formation, d’un FabLab avec des ateliers numérique et mécanique, et d’un pôle de lecture public. Tout au long de l’année, Planète Sciences propose des clubs scientifiques, des stages durant les vacances scolaires, des ateliers d’animations certains samedis ou encore des formations spécifiques et techniques, sur inscription ou ouverts au grand public. Parking gratuit à proximité ; Accès transports : 1.) Bus : 402/404 arrêt Orme à Martin ; 2.) RER D : station Ris-Orangis Bois de l’Épine/Evry-Courcouronnes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Planète Sciences

