Samedi Sciences pour tous | Astronomie Samedi 22 juillet, 14h00 Espace des Sciences et de Découverte Sans inscription

L’association Planète Sciences et MédiaSciences, médiathèque de Grand Paris Sud, vous propose tout un après-midi des activités ludiques, sur une thématique spécifique. En famille ou entre ami.e.s, venez vous émerveiller aux sciences et techniques tout en vous amusant !

Lors de cet événement, l’Astronomie (Lune et météorites) sera mise à l’honneur. Vous êtes invité.e.s à découvrir notre satellite, les étoiles filantes et les météorites. Vous manipulez, expérimentez et touchez de vrais cailloux de l’espace grâce aux mallettes Vigie-Ciel du Museum National d’Histoire Naturelle ! Et pour comprendre comment se forment les cratères qui grêlent sa surface vous réalisez une simulation d’impacts d’astéroïdes.

Espace des Sciences et de Découverte 10 rue du Marquis de Raies, 91080 Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France 01 69 02 76 10 https://www.planete-sciences.org/ L’Espace des Sciences et de Découverte, nouveau tiers-lieu du territoire, a été ouvert à l’initiative de l’association Planète Sciences, la Ville d’Evry-Courcouronnes et l’Agglomération Grand Paris Sud.

Inauguré le 8 octobre 2022, cet équipement est un espace partagé avec MédiaSciences, médiathèque de Grand Paris Sud, spécialisée dans les sciences et techniques.

L’Espace des Sciences et de Découverte dispose de salles d’animation et de formation, d’un FabLab avec des ateliers numérique et mécanique, et d’un pôle de lecture public.

Tout au long de l’année, Planète Sciences propose des clubs scientifiques, des stages durant les vacances scolaires, des ateliers d’animations certains samedis ou encore des formations spécifiques et techniques, sur inscription ou ouverts au grand public. Parking gratuit à proximité ; Accès transports : 1.) Bus : 402/404 arrêt Orme à Martin ; 2.) RER D : station Ris-Orangis Bois de l’Épine/Evry-Courcouronnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00

©Planète Sciences