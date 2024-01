Animation orchestrale – Zikadoo fait du sport Espace des Rives du Doubs Doubs, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

L’orchestre d’animation Zikadoo vous interprètera toute une palette de morceaux musicaux ayant un rapport avec le sport : we are the champions, we will survive, le grand bleu et d’autres encore.

Ouverture des portes à 20h.

Au chapeau à la fin du spectacle.

Espace des Rives du Doubs

Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



