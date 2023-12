LARSENE ESPACE DES MOULINS Saint Symphorien, 13 janvier 2024, Saint Symphorien.

Larsene : son plus beau tour de magie, c’est vous ! Tant de stars du cinéma français voient en lui « le plus grand magicien de tous » que l’on pourrait utiliser mille superlatifs pour décrire le talent et la dextérité de Larsene.Mille superlatifs comme autant de morceaux de ce journal qu’il vient de déchirer devant vous et reconstituer à l’identique sans que vos yeux ébahis n’y puissent rien comprendre !Sur scène depuis 30 ans, tombé dedans à 16 ans en rencontrant un magicien… et si finalement son plus beau tour de magie c’était vous ?Oui, Larsene est un alchimiste de l’interaction corrosive avec le public avec lequel il joue avec bienveillance… même si « ça énerve » de ne pas percer ses insondables mystères ! Mais il est très facile de se faire pardonner quand on est un mentaliste dont l’humour ravageur vous retourne comme une crêpe…Il est ce genre de guide qui sait vous perdre dans son voyage virevoltant d’une heure quinze pour vous faire vivre une expérience unique et inoubliable. Le tout comme un sport (son terrain de jeu préféré) que vous n’auriez jamais pratiqué et qui fait que vous ressortirez de ce stand-up huilé à merveille… si différent !

Tarif : 18.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE DES MOULINS ROUTE DE NIORT 79270 Saint Symphorien 79