Spectacle de conte et musique « Le secret de Peter Pan » – Festival Le Grand Baratin Espace des Moulins Locunolé Locunolé Catégories d’Évènement: Finistère

Locunolé

Spectacle de conte et musique « Le secret de Peter Pan » – Festival Le Grand Baratin Espace des Moulins, 6 mai 2023, Locunolé Locunolé. Spectacle de conte et musique « Le secret de Peter Pan » – Festival Le Grand Baratin 2 Rue de Beg Ar Roz Espace des Moulins Locunolé Finistère Espace des Moulins 2 Rue de Beg Ar Roz

2023-05-06 18:00:00 – 2023-05-06 19:00:00

Espace des Moulins 2 Rue de Beg Ar Roz

Locunolé

Finistère Locunolé . Adapté librement et conté par Paule LATORRE. D’après le roman de J. M. Barrie.

Tout public à partir à partir de 7 ans.

Légèreté, fantaisie et humour sont les épices d’un conte qui parle de nos cauchemars, de nos espoirs, de notre fragile condition humaine, un récit poétique, grave et profond.

Peter Pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit le contraire et il est très convaincant !

Peter ignore le chagrin mais ses larmes coulent, presque toutes les nuits, pendant qu’il dort…

Peter aime jouer, rire, voler au-dessus des villes, se battre contre les pirates… et il aime écouter des histoires ! legrandbaratin@free.fr +33 7 49 39 36 38 http://www.legrandbaratin.fr/ Espace des Moulins 2 Rue de Beg Ar Roz Locunolé

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locunolé Autres Lieu Locunolé Adresse Locunolé Finistère Espace des Moulins 2 Rue de Beg Ar Roz Ville Locunolé Locunolé Departement Finistère Tarif Lieu Ville Espace des Moulins 2 Rue de Beg Ar Roz Locunolé

Locunolé Locunolé Locunolé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locunole locunole/

Spectacle de conte et musique « Le secret de Peter Pan » – Festival Le Grand Baratin Espace des Moulins 2023-05-06 was last modified: by Spectacle de conte et musique « Le secret de Peter Pan » – Festival Le Grand Baratin Espace des Moulins Locunolé 6 mai 2023 2 Rue de Beg Ar Roz Espace des Moulins Locunolé Finistère Espace des Moulins Locunolé finistère Locunolé

Locunolé Locunolé Finistère