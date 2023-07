Démonstration d’un savoir-faire exceptionnel autour de la géologie et de paléontologie Espace des Maligrettes Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars Démonstration d’un savoir-faire exceptionnel autour de la géologie et de paléontologie Espace des Maligrettes Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. Démonstration d’un savoir-faire exceptionnel autour de la géologie et de paléontologie 16 et 17 septembre Espace des Maligrettes Gratuit. Entrée libre. 10 à 15 personnes par groupe de visite. Accès par l’escalier à droite, au dessus du Secours Catholique. Les adhérents de la Société de Géologie et de Paléontologie Thouarsaise accueillent les curieux, néophytes ou passionnés des minéraux et fossiles dans leurs locaux pour un moment de partage et de démonstration de savoir-faire : coupe d’ammonites, observation de micro-minéraux à l’aide d’une binoculaire, présentation du stratotype du toarcien, et autres animations. Espace des Maligrettes Place des Maligrettes, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine L’espace des Maligrettes est une ancienne école des années 1950 transformée en espace culturel et social de proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

