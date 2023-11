La Pastorale Maurel Espace des Libertés Aubagne, 7 janvier 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Le groupe « l’Envèjo de Jouga » désireux de maintenir et faire vivre les traditions provençales présente la Pastorale Maurel jouée et chantée en langue provençale..

2024-01-07 14:30:00 fin : 2024-01-07 . EUR.

Espace des Libertés

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The group » l’Envèjo de Jouga « , eager to maintain and keep alive the Provençal traditions, presents the Pastorale Maurel played and sung in Provençal language.

El grupo « l’Envèjo de Jouga », deseoso de mantener vivas las tradiciones provenzales, presenta la Pastorale Maurel interpretada y cantada en lengua provenzal.

Die Gruppe « l’Envèjo de Jouga », die die provenzalischen Traditionen aufrechterhalten und weiterleben lassen möchte, präsentiert die Pastorale Maurel, die in der provenzalischen Sprache gespielt und gesungen wird.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile