La dictée Marcel Pagnol Espace des Libertés Aubagne, 14 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Amoureux de la langue française, relevez le défi en participant à la Dictée à partir d’un texte de l’œuvre immense de Marcel Pagnol. Texte choisi (et revu) par Didier Van Cauwelaert..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Espace des Libertés

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lovers of the French language, take up the challenge by participating in the Dictée based on a text from the immense work of Marcel Pagnol. Text chosen (and revised) by Didier Van Cauwelaert.

Amantes de la lengua francesa, aceptad el reto y participad en el Dictado basado en un texto de la inmensa obra de Marcel Pagnol. Texto elegido (y revisado) por Didier Van Cauwelaert.

Wenn Sie die französische Sprache lieben, nehmen Sie die Herausforderung an und nehmen Sie am Diktat eines Textes aus Marcel Pagnols riesigem Werk teil. Der Text wurde von Didier Van Cauwelaert ausgewählt (und überarbeitet).

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile