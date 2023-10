Cet évènement est passé Imaginer la ville verte de demain Espace des Forges Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Haute-Savoie
Imaginer la ville verte de demain
Espace des Forges Annecy, 14 octobre 2023, Annecy.

Imaginer la ville verte de demain
Samedi 14 octobre, 14h00
Espace des Forges

A partir d'un grand plan d'un quartier d'Annecy, participez à un atelier collaboratif- en partenariat avec la maison de l'architecture-autour de la ville de demain, sur les thèmes de l'écologie, des mobilités, des espaces verts, des espaces publics, de l'eau et des équipements. Vous pourez utiliser diverses techniques (dessin, collage) pour « verdir » le plan du quartier pendant le temps de l'exposition et ainsi imaginer votre ville »verte »de demain.

Espace des Forges
74 avenue de la République 74960 Cran Gevrier
Annecy 74960 Cran-Gevrier
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
https://maison-architecture-74.org/
contact@maison-architecture-74.org

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Annecy, Haute-Savoie

Lieu
Espace des Forges
Adresse
74 avenue de la République 74960 Cran Gevrier
Ville
Annecy
Departement
Haute-Savoie

