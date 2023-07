Journées du Matrimoine – Autruches* Espace des femmes – Antoinette Fouque Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées du Matrimoine – Autruches* Espace des femmes – Antoinette Fouque Paris, 16 septembre 2023, Paris. Journées du Matrimoine – Autruches* 16 et 17 septembre Espace des femmes – Antoinette Fouque RÉCITAL

Faire entendre les voix des femmes, des maumariées aux autrices-compositrices-interprètes nées dans les années 1930 en passant par les trobairitz (femmes troubadours) comme Beatritz de Die (1140-1175) et Yvonne Georges (1894-1930), La Bolduc (1894-1941), Nicole Louvier (1933-2003), Gribouille (1941-1968), Louise Reichert (1896-1985) …

Arrangements réécrits avec de la Musique Assistée par Ordinateur, dans une mise en scène à l’esthétique pop.

*« autruche » c'était le mot par lequel le correcteur automatique d'orthographe remplaçait le mot « autrice »

