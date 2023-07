Journées du Matrimoine – LaboR Labé Espace des femmes – Antoinette Fouque Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées du Matrimoine – LaboR Labé 16 et 17 septembre Espace des femmes – Antoinette Fouque

CONCERT PIANO-VOIX

Mise en musique d’une douzaine des sonnets de Louise Labé (1524-1566), poétesse française majeure du 16e siècle dont on sait qu’elle les chantait et jouait. Sa poésie unique et intemporelle y est abordée comme une narration miniature où résonnent des thèmes qu’on définirait aujourd’hui féministes.

Espace des femmes – Antoinette Fouque 35 rue Jacob 75006 Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:40:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:40:00+02:00