Les Estivales en Puisaye « New – La comédie musicale Improvisée » Samedi 19 août, 17h00 Espace des Etangs Voir https://www.estivales-puisaye.com/

Les Estivales en Puisaye « New – La comédie musicale Improvisée ». 10 artistes professionnels qui créent en direct une comédie musicale.

Le public invente un titre, donne un lieu et des rebondissements a l’histoire.

4 comédiens-chanteurs créent les mélodie, les paroles et les personnages.

3 musiciens composent les chansons et la musique du spectacle en direct.

1 illustrateur projette ses images et décors .

Le maitre de cérémonie orchestre le tout… avec vous !

Espace des Etangs Rue de Bellevue, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 45 18 13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.estivales-puisaye.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@estivales-puisaye.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T17:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:30:00+02:00

