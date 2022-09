Cinéma dans mon Village Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Cinéma dans mon Village Espace des Etangs, 6 octobre 2022, Nogent-sur-vernisson. Cinéma dans mon Village Jeudi 6 octobre, 17h45 Espace des Etangs Du Cinéma dans mon Village Espace des Etangs Rue de Bellevue, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson Du Cinéma dans mon Village présente « Tad, l’explorateur et la table d’émeraude » à 17h30 et « Les vieux fourneaux 2, bons pour l’asile » à 20h30 à l’Espace des Etangs. 2 séances chaque 1er jeudi du mois.

