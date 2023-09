Exposition de peintures au sein de la chapelle Espace des Dominicains – Chapelle des Pénitents Clermont-l’Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault Exposition de peintures au sein de la chapelle Espace des Dominicains – Chapelle des Pénitents Clermont-l’Hérault, 16 septembre 2023, Clermont-l'Hérault. Exposition de peintures au sein de la chapelle 16 et 17 septembre Espace des Dominicains – Chapelle des Pénitents Gratuit. Entrée libre. Dans ce lieu emblématique de l’histoire de Clermont-l’Hérault aura lieu une exposition de deux artistes : Marie Hélène Bikowa et Johanna Bachler Smietanski du 16 au 22 septembre 2023. Espace des Dominicains – Chapelle des Pénitents 7 rue Henri Martin, 34800 Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie La chapelle des Dominicains a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 16 janvier 1939. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Archives Municipales

