Ukraine – l’année de la résilience Espace des Diversités Et De La Laïcité, 23 février 2023, Toulouse. Ukraine – l’année de la résilience 23 et 24 février Espace des Diversités Et De La Laïcité Série d’évènements à Toulouse dédiés au premier anniversaire du début de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie Espace des Diversités Et De La Laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Bonjour, A l’occasion de l’anniversaire funeste de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, l’association Ukraine Libre organise plusieurs évènements en coopération avec la Mairie de Toulouse et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Cet anniversaire n’est pas seulement synonyme de l’horreur et du deuil, il est aussi et surtout le symbole de l’espoir, de la solidarité et de la résilience. Aucun de nous ne sait ce que ce jour réserve aux Ukrainiens cette année, votre soutien en ce jour particulier est important. Du 23 au 24 février, choisissez votre moment de solidarité, de curiosité ou de soutien.

Vous pouvez :

• assister au flashmob toulousain,

• écouter, lors de notre forum sur le Futur de l’Ukraine, la Prix Nobel de la Paix 2022 s’exprimer sur les droits humains ou l’ancien ministre des affaires étrangères de l’Ukraine sur les possibilités de partenariats entre nos entreprises,

• comprendre ce qu’est l’Ukraine et pourquoi elle résiste si fort,

• parcourir les expositions de photos et de dessins,

• échanger avec les représentants des ONG Ukrainiennes, entendre leurs témoignages,

• participez aux ventes caritatives,

• faire un don aux associations et soutenir leurs actions. Voici le programme détaillé : JEUDI 23 FÉVRIER

• 18h15-19h45 : FLASH MOB | Place du Capitole Flash mob « UNIS POUR L’UKRAINE »

Apportez vos téléphones portables et participez afin de faire battre le cœur de l’Ukraine au cœur de Toulouse. Nous avons besoin de 2000+ personnes, venez nombreux ! VENDREDI 24 FÉVRIER

• 10h-12h : VERNISSAGE + RENCONTRE | Espace Diversité et Laïcité 38 Rue d’Aubuisson

Ouverture de l’exposition « RÉSILIENCE » des photographes Cedric Mascaras et Mehdi Juan et de l’exposition de dessins « LA GUERRE ET LA PAIX À TRAVERS LES YEUX DES ENFANTS » créés lors de la phase de réhabilitation psychologique, en présence des artistes. • 14h-16h : FILM + DÉBATS | Espace Diversité et Laïcité 38 Rue d’Aubuisson

Projection du film documentaire d’Emma Audrey « L’UKRAINE FACE À LA GUERRE. UN REGARD SUR LES DROITS HUMAINS. » Débats, témoignages. • 16h-17h : VENTE CARITATIVE | Pavillon de la République – Conseil Départemental – 1 Boulevard de la Marquette

Vente caritative des photos de Cedric Mascaras et Mehdi Juan et des dessins des enfants orphelins de la guerre avec l’association « ZIGRIY DOUCHOU ». • 17h-20h : FORUM | Pavillon de la République – Conseil Départemental – 1 Boulevard de la Marquette

Forum « LE PORTAIL VERS LE FUTUR DE L’UKRAINE » avec Oleksandra Matviïtchouk (présidente de l’ONG « Centre pour les libertés Civiles » et Prix Nobel de la Paix 2022) et Pavlo Klimkin (ancien Ministre des Affaires Etrangères de l’Ukraine).

Au programme : 2 tables rondes, une projection d’un film documentaire, des échanges avec le public. • 20h-21h : RÉCEPTION | Pavillon de la République – Conseil Départemental – 1 Boulevard de la Marquette

Réception de bienfaisance. Échange avec les associations : ZIGRIY DOUCHOU, MARLOG, ACTION ENSEMBLE, BÈRÈGUINIA et UKRAINE LIBRE. • 19h00-22h30 : STAND/ANIMATION | Grand café « Le Florida » 12 place du Capitole

Vente d’objets au profit de l’association UKRAINE LIBRE, animations, échanges avec le public Nous serions heureux de vous compter parmi nous. Merci pour votre soutien.

Cordialement,

Iryna TUZ

Présidente

