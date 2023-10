Loto Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard Loto Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard, 4 novembre 2023, St lyphard. Loto Samedi 4 novembre, 18h00 Espace des Coulines 44410 St lyphard Ouverture des portes à 18h, levée des réservations à 19h et début des jeux à 20h. 3€ la carte

8€ les 3

Restauration et buvette sur place. Réservation conseillée.

LOISIRS Y|APELECOLESAINTEANNESTLYPHARD|LOTO2023

