St lyphard Les ateliers numériques : Je me familiarise avec la tablette tactile et le smartphone Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard, 3 octobre 2023, St lyphard. Les ateliers numériques : Je me familiarise avec la tablette tactile et le smartphone 3 octobre – 19 décembre, les mardis Espace des Coulines 44410 St lyphard Participation: 10 Vous souhaitez vous perfectionner sur votre tablette ou smartphone ? Suite au rendez-vous « café.com » du 8 juin, le CCAS de Saint-Lyphard organise un cycle de 10 ateliers pour s’initier au numérique : se connecter au réseau wifi, créer son adresse mail, faire des achats en ligne, télécharger des applications, vous serez accompagné par un formateur de l’ASEPT. Maximum de 8 participants, à partir de 60 ans. Espace des Coulines 44410 St lyphard Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 08 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-ateliers-numeriques-je-me-familiarise-avec-la-tablette-tactile-et-le-smartphone-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:00:00+02:00 – 2023-10-03T16:00:00+02:00

