Loto de l'APEL Sainte-Marie d'Herbignac Samedi 4 février, 20h00 Espace des Coulines 44410 St lyphard

Participation: 2.00

Loto de la chandeleur animé par Jean-Paul. De nombreux lots à gagner. Sur place : bar, sandwichs, gâteaux, crêpes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:00:00+01:00

2023-02-05T00:00:00+01:00

