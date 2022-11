Après avoir failli disparaître de France dans les années 1970, les Cigognes vont petit à petit s’installer dans plus de la moitié des départements français. C’est en 1989 qu’elles arrivent en Loire-Atlantique et sont aujourd’hui présentes dans un grand nombre de zones humides du département dont les marais de Brière et du Brivet.En Loire-Atlantique, c’est certain, elles sont toujours plus nombreuses. En 2005, on comptait trente-trois nids ; dix-sept ans plus tard, il y en a huit fois plus !Après trente années de suivi et d’étude de cet oiseau emblématique, Hubert Dugué, de l’association Acrola (Association pour la connaissance et la recherche ornithologique Loire-Atlantique) vous racontera toute cette épopée.Lors de cette conférence, la publication « La Cigogne en Loire-Atlantique » sera disponible à la vente.Réservation conseillée ICI



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:00:00+01:00

2022-12-02T21:00:00+01:00