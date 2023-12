EXPOSITION COULEURS EN HIVER Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines, 25 janvier 2024 07:00, Grandchamp-des-Fontaines.

Grandchamp-des-Fontaines,Loire-Atlantique

Pour cette 22e édition, l’exposition aura pour invité d’honneur Nelly SIMON.

2024-01-25 fin : 2024-01-29 . .

Espace des Cèdres

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For this 22nd edition, the exhibition will feature Nelly SIMON as guest of honour

En esta 22ª edición, la exposición contará con Nelly SIMON como invitada de honor

In dieser 22. Ausgabe der Ausstellung wird Nelly SIMON als Ehrengast auftreten

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire