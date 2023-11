Foire aux livres – Du 23 au 27 novembre Espace des Caouecs Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Foire aux livres – Du 23 au 27 novembre Espace des Caouecs Blagnac, 23 novembre 2023, Blagnac. Foire aux livres – Du 23 au 27 novembre 23 – 27 novembre Espace des Caouecs Renseignements Pour rappel, il s’agit d’une vente de particulier à particulier. – La vente aura lieu du vendredi 24 novembre de 14h à 20h au samedi 25 de 9h à 18h.

– Pour déposer vos ouvrages, rendez-vous dès le jeudi 23 novembre de 9h30 à 20h et vendredi 24 de 9h30 à 12h.

– La restitution des invendus et du produit de la vente aura lieu le lundi 27 novembre de 9h à 18h.

Attention, seuls les paiements en espèces sont possibles, merci de prévoir de la monnaie. | Infos pratiques

Espace des Caouecs (place des Arts)

Le parking sous-terrain est gratuit 2h Espace des Caouecs Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « alrblagnac@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-27T09:00:00+01:00 – 2023-11-27T18:00:00+01:00

