Haute-Garonne Exposition de photos : « Blagnac après-guerre : célébration de la victoire et procession par Germaine Chaumel » Espace des Caouecs Blagnac, 17 septembre 2023, Blagnac. Exposition de photos : « Blagnac après-guerre : célébration de la victoire et procession par Germaine Chaumel » Dimanche 17 septembre, 16h30 Espace des Caouecs Gratuit. Entrée libre. À 16h30, assistez à la présentation de l’exposition par l’association Blagnac Histoire et Mémoire.

Germaine Chaumel 1895-1982 fut l’une des premières femmes reporter-photographe. Son œuvre s’inscrit dans le courant « Nouvelle vision » ainsi que dans le courant « Humaniste ». Espace des Caouecs 1 place des arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie L’espace des Caouecs se situe dans la commune de Blagnac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

