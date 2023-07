Don du sang, c’est urgent ! – Samedi 15 juillet Espace des Caouecs Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Don du sang, c’est urgent ! – Samedi 15 juillet Espace des Caouecs Blagnac, 15 juillet 2023, Blagnac. Don du sang, c’est urgent ! – Samedi 15 juillet Samedi 15 juillet, 09h00 Espace des Caouecs Renseignements A cette occasion, un stand d’information sur le don de moelle osseuse sera également accessible au public. Pour rappel, la greffe de moelle osseuse représente un espoir de guérison pour de nombreuses personnes atteintes de cancers ou de maladies du sang. Dans 80 % des cas, le don se fait par prélèvement sanguin.

Infos pratiques : Privilégiez la prise de RDV

