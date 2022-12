Collecte de sang – Mercredi 28 décembre Espace des Caouecs Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Collecte de sang – Mercredi 28 décembre Espace des Caouecs, 28 décembre 2022, Blagnac. Collecte de sang – Mercredi 28 décembre Mercredi 28 décembre, 14h00 Espace des Caouecs L’association Constance la petite guerrière astronaute a programmé une collecte de sang à l’espace des Caouecs. Espace des Caouecs Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.constancelapetiteguerriereastronaute.org/ »}] Mercredi 28 décembre, de 14 à 19h, l’espace des Caouecs accueille la collecte de sang organisée par Constance la petite guerrière astronaute en partenariat avec l’établissement français du sang.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T14:00:00+01:00

2022-12-28T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Espace des Caouecs Adresse Place des Arts, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Espace des Caouecs Blagnac Departement Haute-Garonne

Espace des Caouecs Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Collecte de sang – Mercredi 28 décembre Espace des Caouecs 2022-12-28 was last modified: by Collecte de sang – Mercredi 28 décembre Espace des Caouecs Espace des Caouecs 28 décembre 2022 Blagnac Espace des Caouecs Blagnac

Blagnac Haute-Garonne