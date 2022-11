Foire aux livres – Les 18 et 19 novembre Espace des Caouecs Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Foire aux livres – Les 18 et 19 novembre Espace des Caouecs, 18 novembre 2022, Blagnac. Foire aux livres – Les 18 et 19 novembre 18 et 19 novembre Espace des Caouecs Organisé par l’association des amis des livres et de la lecture. Espace des Caouecs Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Vente de particulier à particulier. Modalités pratiques : dépôt des articles : jeudi 17 de 8h30 à 19h et vendredi de 9 à 11h ; restitution des invendus lundi 21 novembre.

