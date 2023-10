Octobre rose : randonnée la Girly Espace des buis Marsanne, 22 octobre 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

Trois parcours (3, 6 et 10 kilomètres) vous attendent lors de cette journée placée sous le signe de l’entraide et de la sensibilisation..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Espace des buis Route de Cléon

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Three routes (3, 6 and 10 kilometers) await you on this day of mutual aid and awareness.

Tres recorridos (3, 6 y 10 kilómetros) le esperan en esta jornada dedicada a ayudar a los demás y a sensibilizar a la opinión pública.

Drei Strecken (3, 6 und 10 Kilometer) erwarten Sie an diesem Tag, der im Zeichen der gegenseitigen Hilfe und der Sensibilisierung steht.

Mise à jour le 2023-10-04 par Montélimar Tourisme Agglomération