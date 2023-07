Pouce ! Crouin aux couleurs de l’été ! Espace des Borderies Cognac, 12 juillet 2023, Cognac.

Eté culturel 2023

C’est un renouvellement, avec une autre dimension du caractère « Pouce ! Un été coquelicots »

Le pouce, pour les générations smartphone, est le symbole d’une signification positive internationale, un signe d’amitié, d’accompagnement, d’acquiescement, d’approbation.

Alors, marquons notre approbation pour profiter d’un été positif, ensoleillé et en couleurs à Crouin !

Paysages et fées seront le symbole de l’été 2023

Dates : Du 13 juillet au 22 juillet 2023

Lieu : Sous chapiteau – Quartier Crouin – 16 100 COGNAC

Descriptif des actions

Calendrier des actions gratuites tout public sous le chapiteau du 13 juillet au 22 juillet 2023 :

PROGRAMME

12 juillet : Montage du chapiteau

SOUS CHAPITEAU TLJ

DU 13 juillet au 22 juillet :

De 10 h à 12 h : Atelier argile – Réalisation d’une œuvre familiale en argile.

De 10 h à 12 h : Initiation peinture à l’huile – Réalisation d’un bouquet de fleur sur toile

De 14 h à 16 h : Atelier fonte du métal – Réalisation d’un bijou/breloque Métal et verre

Le 14 juillet : Fête nationale – Confection figurine Marianne en macramé – Chapeau de lutin en origami

TLJ – 16 h 30 : Conte tout public/famille

TLJ – 18 h : Concert acoustique – Mélodies Bohémiennes

22 juillet :

14h: Démontage du chapiteau

DESCRIPTIF DES DIVERS ACTIVITES

FAMILLE

ARGILE – Chaque jour de 10 h à 12 h sous chapiteau

Réalisation d’une œuvre familiale, avec l’idée d’un été agréable en famille, au cœur du quartier de Crouin, à Cognac. (Voir modèle). Une plaque d’argile crue sera distribuée à chaque famille. Chaque membre devra réaliser, avec un encadrement d’artistes professionnelles, des fleurs de coquelicots. (la fleur sauvage de l’été), avec une gerbe de blé de chaque côté. Les noms, prénoms des membres de la famille seront écrits sur la plaque d’argile, ainsi que le mot POUCE – Été 2023, ou CROUIN – Été 2023. L’argile sera cuite et remise ultérieurement à la famille. Il s’agira d’une œuvre collective familiale. La famille repart avec sa création, après cuisson de l’œuvre.

PEINTURE – Chaque jour de 10 h à 12 h sous chapiteau

Réalisation d’un paysage d’été à l’huile. (Initiation à la technique de la peinture à l’huile).

JEUNE PUBLIC – À partir de 5 ans

FONTE DU METAL – Chaque jour de 14 h à 16 h sous chapiteau et plein air

Réalisation d’un bijou ou breloque, en perle de verre et métal en fusion. Il s’agit d’une initiation ludique à la fonte du métal, (méthode traditionnelle), avec mise en application de la connaissance transmise. L’expérience a démontré, que filles ou garçons se retrouvent égaux devant la crainte ou l’appréhension de manipuler du métal en fusion. (Sans danger). Chaque participant/e repart avec son propre travail. (Voir modèle).

MARIANNE – Le 14 juillet de 10 h à 12 h: sous chapiteau

Chapeau de lutin en origami – Fée en macramé

TRES JEUNE PUBLIC – À partir de 3 ans

CONTE – Chaque jour de 16 h 30 à 17 h sous chapiteau

Conte animé avec images : « Le héron du petit pont » et « Le Hérisson du bosquet »

FAMILLE & TOUT PUBLIC. CROUIN ET CENTRE VILLE

CONCERT – Chaque jour de 18 h à 19 h.

Mélodies Bohémiennes avec les Sinthan Tchavé

THEATRE – Vendredi 21 juillet à 20h30 – « Gitanna »

Ateliers Contes

