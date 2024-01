DAVID ENHCO ESPACE DES AUGUSTINS Montauban, vendredi 15 mars 2024.

Quatuor à cordes pour l’une, quartet avec trompette (ou saxophone), piano, contrebasse et batterie pour l’autre… Oser la réunion de ces deux pôles, voilà le pari de David Enhco avec sa nouvelle création « Family Tree ». Il choisit d’allier son quartet de Jazz à l’un des meilleurs quatuors à cordes français d’aujourd’hui, le « Quatuor Voce ». La précision et les textures du « Quatuor Voce », la puissance de la fameuse paire rythmique Gautier Garrigue (batterie) et Florent Nisse (contrebasse), la finesse de l’écriture et l’élégance du jeu de piano de Thomas Enhco, le son de trompette inimitable et la poésie de David Enhco, évoquent les plus belles réussites de mélanges de Classique et de Jazz, de musique écrite et improvisée. « Family Tree », pourquoi ce nom ? Ceux qui suivent le parcours de David Enhco depuis ses débuts n’auront pas manqué de remarquer que ce projet rassemble sa famille de sang et de cœur !David Enhco : trompette, Thomas Enhco : piano, Florent Nisse : contrebasse, Gautier Garrigue : batterie, Cécile Roubin : violon, Sarah Dayan : violon, Guillaume Becker : alto, Lydia Shelley : violoncelle. Moose productions. Avec le soutien de la Sacem, de l’Adami, de la Copie Privée, du CNM et de la Spedidam.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82