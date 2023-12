UN POYO ROJO ESPACE DES AUGUSTINS Montauban, 9 février 2024, Montauban.

Laissez-vous transporter par cette expérience sensorielle étonnante, à la rencontre entre compétition sportive, danse, théâtre, acrobatie. « Un Poyo Rojo » dresse le portrait de deux mâles qui se cherchent, se provoquent, s’affrontent, se désirent, puis s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport. A partir du mouvement et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et énergie, d’expérimenter les différentes façons d’entrer en contact et de créer une relation. Laissant ainsi aux spectateurs toute latitude d’interprétation. Le spectacle se joue à guichets fermés depuis dix ans partout dans le monde. Une irrésistible distorsion des schémas masculins.Mise en scène : Hermes Gaido, distribution : Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio ! Chorégraphie : Luciano Rosso et Alfonso Barón.

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban