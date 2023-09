BADUME’S BAND ESPACE DES AUGUSTINS Montauban, 10 novembre 2023, Montauban.

BADUME’S BAND ESPACE DES AUGUSTINS a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 10 à 12 euros.

Depuis 2007, le « Badume’s Band » revisite l’âge d’or de la musique éthiopienne. La tournée ETHIOPIQUES avec les légendaires Mahmoud Ahmed et Alémayéhu Eshèté les mènera sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Parallèlement, ils rencontrent celle qui fait danser tout Addis-Abeba, la jeune chanteuse azmari Selamnesh Zéméné avec laquelle il enregistre un premier album. La chanteuse est considérée comme l’une des grandes voix féminines d’Éthiopie. Elle participe à ses premiers concerts en France notamment au festival Africolor. Elle collabore également avec de nombreux projets internationaux dont le groupe américain Debo Band ou The Nile Project (tournées USA, Europe, Afrique). En 2018 au WOMAD UK, « Badume’s Band » et la jeune diva ont présenté en avant-première le répertoire préfigurant un nouvel album (sorti en 2021). Selamnesh Zéméné apporte une écriture poétique aux influences marquées par ses origines azmari où l’improvisation tient une place importante.

Réservez votre billet ici

ESPACE DES AUGUSTINS

27 RUE DES AUGUSTINS Montauban 82000

