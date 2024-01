PAVILLONS JAZZ FESTIVAL Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, vendredi 24 mai 2024.

Après une 18e édition couronnée de succès, le Pavillons Jazz Festival s’affirme comme un rendez-vous musical majeur faisant rayonner l’Espace des Arts et la commune des Pavillons-sous-Bois sur le territoire francilien et au-delà. Nous vous en remercions ! Point d’orgue de notre saison, la 19ème édition du Pavillons Jazz Festival vous proposera durant 3 jours un « jazz au pluriel » durant lesquels se côtoieront artistes de renommée internationale et découvertes.- Programmation à venir – Le jeudi 23 mai 2024 : RHODA SCOTT Lady quartet « The Barefoot Lady » RHODA SCOTT, légende vivante de l’orgue Hammond, ouvrira les festivités avec sa formation Lady Quartet. En Première Partie : Sylvain Luc en solo- Le vendredi le 24 mai 2024 : Daniel ZIMMERMANN – LUCIENNE RENAUDIN VARY. 1ère partie : Daniel ZIMMERMANNIncontournable tromboniste de la scène française depuis 20 ans, Daniel Zimmermann est un membre historique du Sacre du Tympan, un compagnon de route de Thomas de Pourquery, depuis leur premier groupe DPZ fondé en 1997, de Vincent Peirani avec qui il fonda un trio dans les années 2000, de Nougaro dont il fut le tromboniste de son dernier groupe, mais aussi de Manu Dibango, Tony Allen, Archie Shepp, Wynton Marsalis, Michel Legrand, Bernard Lavilliers, Jacques Higelin, Aznavour et tant d’autres.Vivant, ludique, émouvant, l’ensemble du groupe va et vient entre arrangements décalés et création de véritables nouvelles pièces, élaborées à partir d’ingrédients extraits de l’œuvre originale du mythique chanteur-compositeur. Concentrés autour du Gainsbourg d’avant Gainsbarre, le plus créatif du point de vue des mélodies, les 4 fortes têtes associent l’énergie brute d’un groupe de rock à la liberté créatrice et fougueuse du jazz. De Bonnie & Clyde échoués en terres sahéliennes en Comic Strip azimuté, d’Amours perdues poignantes en Machins choses langoureux, de New York USA en Melody Nelson comme suspendus au-dessus de grooves implacables, ils multiplient les clins d’œil au maître pour mieux s’en détourner, insufflant son esprit de malice et d’irrévérence dans chacune de leurs envolées.. 2ème partie : LUCIENNE RENAUDIN VARYLa trompettiste française Lucienne Renaudin Vary est une artiste éclectique prodigieuse qui brille aussi bien dans le registre classique que le registre jazz !Née en 1999, elle débute la trompette au conservatoire du Mans. Elle entre en 2015, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en Musique Classique et en 2017, dans le département Jazz et Musiques improvisées. La jeune virtuose est invitée dans des salles et festivals prestigieux et collabore avec des artistes de renoms. A l’été 2018, elle joue au Festival Jazz in Marciac, en première partie de Wynton Marsalis et Ibrahim Maalouf. Qualifiée de Fée trompette par le journal Le Monde, c’est un immense honneur de recevoir cette artiste aux multiples talents pour cette deuxième soirée du Pavillons Jazz Festival. Vous repartirez de l’Espace des Arts avec des étoiles plein les yeux !« Il n’y a que 4% de femmes instrumentistes dans le jazz… Alors, ce que Lucienne fait est très important » – Rhoda Scott

Tarif : 34.10 – 34.10 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

Espace Des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons Sous Bois 93