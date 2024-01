AU COEUR DE LA NUIT Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, dimanche 5 mai 2024.

A partir de 2 ans // durée 30 min« La nuit est là mais pas de frayeur ! Les personnages de ces cinq petits films sont prêts à se lancer dans de grandes aventures et à faire de la nuit leur meilleure amie. » Avec ce ciné-concert composé de 5 courts-métrages, nos petits cinéphiles seront plongés dans l’univers si mystérieux de la nuit et portés par la musique jouée en direct par la talentueuse Sophie Maurin.Chanteuse, pianiste, Sophie Maurin compose une pop joyeuse et ludique à travers des mélodies aussi bien instrumentales que vocales. Pour son premier ciné-concert, elle utilise une ribambelle de petits synthétiseurs et de claviers vintage afin de mettre en lumière la nuit et ses mystères.Au programme• Matilda d’Eduard Puertas Anfruns et Irene Iborra (2018)• Petite flamme de Vladislav Bayramgulov (2017)• Premier tonnerre d’Anastasia Melikhovan(2019)• Conte d’une nuit de Maria Stepanova (2018)• Le Fil des rêves de Camille Foirest (2020)Ce spectacle est une production Forum des images et organisé en partenariat avec cinémas 93

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 10:30

Réservez votre billet ici

Espace Des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons Sous Bois 93