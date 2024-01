KAVKAZZ Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, samedi 27 avril 2024.

KAVKAZZ chante, danse et joue autour du répertoire des musiques majestueuses de Géorgie et du Caucase.La voix enchanteresse de Núria Rovira Salat rencontre dans ces chansons la touche crossover des multi-instrumentistes Fabien Mornet (luth géorgien & dobro), Emrah Kaptan (saz, cümbüs, doli, contrebasse), Miquèu Montanaro (flûtes, accordéon, guimbarde) et Habib Meftah (chant, percussions, ney-jofti). Ces cinq artistes seront accompagnés d’une troupe de danseurs qui donneront vie à ces chants traditionnels.Le groupe interprète les mélodies les plus marquantes du folklore des régions du Caucase et de la mer Noire, tissant des liens entre les peuples, dans une véritable résonance entre traditions passées et culture d’aujourd’hui.Une véritable invitation à cet art de la fête que l’on retrouve dans tout le Caucase et maintenant aux Pavillons-sous-Bois.

Tarif : 29.70 – 29.70 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

Espace Des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons Sous Bois 93