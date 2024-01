COUPURES Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, samedi 16 mars 2024.

Selon Molière, « Le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les amusant. » La pièce Coupures, qui aborde un sujet d’actualité avec grande intelligence et humour délicat, aurait très certainement conquis l’illustre dramaturge.« Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien.Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… Bref, comment Frédéric a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ? »Coupures est une comédie satirique qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique. Si vous voulez que votre voix compte, levez-vous ! et rendez-vous à l’Espace des Arts.Une création de La Poursuite du BleuÉcriture et mise en scène : Paul-Eloi Forget et Samuel ValensiAvec : June Assal, Michel Derville, Paul-Eloi Forget, Valérie Moinet, Samuel Valensi et Lison Favard en alternance avec Emelyne Chirol« Une énergie folle et beaucoup d’humour » – Franceinfo« Une satire féroce & puissante » – Le Figaro magazine« Allégresse, vivacité, drôlerie » – TTT Télérama« LE spectacle à ne pas manquer cette saison » – Paris Match

Tarif : 31.90 – 31.90 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Espace Des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons Sous Bois 93