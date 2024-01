LE COMTE DE BOUDERBALA Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, 1 mars 2024, Les Pavillons Sous Bois.

Vous l’aviez adoré lors de son passage à l’Espace des Arts en 2018 et bonne nouvelle le Comte de Bouderbala revient sur notre scène avec son nouveau spectacle !Le frenchy acclamé à New York fait tomber le masque et délivre un stand up où il se lâche enfin ! « Le comte du ghetto » évoque avec pudeur sa famille, son lien avec l’Algérie, mais aussi des thèmes d’actualité. Entre impro et anecdotes personnelles aucun sujet n’échappe à son altesse.En bref, on vous garantit à nouveau un moment de joie et une parenthèse inattendue où l’on peut rire de tout ! « Le « comte » n’est jamais aussi bon que lorsqu’il use et abuse de son autodérision, à travers des anecdotes personnelles hilarantes […]. Royal. » Rossana Di Vicenzo – Télérama TT

Tarif : 36.30 – 36.30 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

Espace Des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons Sous Bois 93