LE MONTESPAN Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, 4 février 2024

Remontez dans le temps avec la pièce de théâtre « Le Montespan » adaptée du roman de Jean Teulé et découvrez l’histoire du plus célèbre « époux séparé quoique inséparable ».En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous d’amour et se marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant son absence que Françoise soit introduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits du roi pour sa tendre épouse. La nouvelle favorite ! Prêt à tout pour récupérer celle « qu’on n’aime qu’une fois dans une vie », il déclare une guerre sans relâche contre le monarque, refusant toutes faveurs attachées à sa condition de cocu royal, et allant même jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesques…Les récompenses :L’œuvre littéraire a remporté le Grand Prix Palatine du roman historique et le Prix Maison de la Presse en 2008.L’adaptation théâtrale a remporté le Molière de la Révélation féminine (Salomé Villiers) en 2022.« Trois comédiens prodigieux. Magnifique ! » – Le Figaro« Un grand spectacle endiablé et hilarant. » – France 3« On s’amuse de bout en bout ! » – L’humanité« Instructif, drôle, éblouissant » – Paris Match

2024-02-04

