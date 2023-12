MARC ANTOINE LE BRET Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois Catégories d’Évènement: 93

Les Pavillons-sous-Bois MARC ANTOINE LE BRET Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, 26 janvier 2024, Les Pavillons Sous Bois. En « SOLO » mais avec une centaine de voix et de nouveaux sketchs, Marc-Antoine LE BRET, l’imitateur de la matinale de RFM, vous donne rendez-vous à l’Espace des Arts avec son nouveau spectacle en intégralité.L’occasion pour notre trublion favori de vous donner une idée de ce qui pourrait arriver si le monde tournait à l’envers… C’est le spectacle d’après la fin du monde, avant la fin du monde ! En bien plus drôle !Marc-Antoine LE BRET est peut-être un imitateur, mais quitte à aller voir une copie, autant aller voir l’original !

Tarif : 36.30 – 36.30 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30
Espace Des Arts
144 avenue Jean Jaurès
93320 Les Pavillons Sous Bois

