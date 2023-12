OMBRE & LUMIERE Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, 20 janvier 2024, Les Pavillons Sous Bois.

Tout public à partir de 7 ans / durée 50 minDans un monde féerique, la légende dit : « Ici, derrière ces portes se cache un autre monde ».Un personnage atypique, un monde mystérieux, une rencontre dans laquelle l’ombre ne se contente pas de suivre le mouvement mais lui donne vie en lumière.Il n’en fallait pas plus à l’enfant, héros de cette histoire pour entrer et découvrir que son ombre n’est pas seulement le reflet de ses mouvements, mais aussi un personnage à part entière !Libre et rêveur, il entame un dialogue avec des entités que tout oppose : l’ombre et la lumière, le réel et l’imaginaire.Un voyage vous attend entre réalité et imagination aux multiples périples émotionnels.Le saviez-vous ?A seulement 34 ans Ludovic Lacroix a déjà 22 ans de hip hop derrière lui.Après « Le Gang des Pères Noël », classé 2e au Championnat de France hip hop et ses 5 années de tournées internationales avec le spectacle «Pixel», Ludovic décide de mettre à profit son expérience au sein de sa propre compagnie AS2DANSE en lançant un nouveau spectacle « Ombre & lumière »« Un voyage freestyle, entre rêve et réalité » – Unité & Diversité« C’est joyeux, enlevé, réaliste […] » – La provence

Tarif : 23.10 – 23.10 euros.

Début : 2024-01-20 à 18:00

Espace Des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons Sous Bois