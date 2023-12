MON VOISIN NU Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois Catégories d’Évènement: 93

Les Pavillons-sous-Bois MON VOISIN NU Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, 13 janvier 2024, Les Pavillons Sous Bois. Patrice LECONTE, réalisateur qui a marqué le cinéma français notamment avec la trilogie « Les Bronzés » portée par la toupe du Splendid, présente sa nouvelle comédie « Mon voisin nu » avec sur scène Arnaud TSAMERE, Cyrille ELDIN, Pauline LEFEVRE, et Christophe FAVRE. « De l’autre côté du boulevard Montparnasse, il y a un homme qui vit au 6ème étage.Jusque-là, tout va bien, n’importe qui peut vivre au 6ème étage du boulevard Montparnasse.Sauf que cet homme-là a une singularité : il vit nu.Il ne se cache pas, ne s’exhibe pas, ne tire jamais les rideaux, il ne quitte pratiquement jamais son petit appartement, dans lequel, du matin au soir, il vit nu.Quand François, en face, a repéré cet étrange voisin, il n’arrive plus à travailler.Il fait venir Victoire, son amoureuse, Paul, son meilleur ami, pour leur montrer ce voisin effarant. Ils sont sciés. Le fait est qu’il y a de quoi être scié. Jusqu’au jour où…

Tarif : 49.50 – 49.50 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30
Espace Des Arts
144 avenue Jean Jaurès
93320 Les Pavillons Sous Bois

