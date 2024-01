Ballet Coppelia – Compagnie Petipa Espace des arts Le Pradet, vendredi 15 mars 2024.

Le Pradet Var

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

Renseignements et billetterie au 06 85 56 18 17

Ballet en 3 actes .musique Léo DELIBES .chorégraphie et mise en scène Marie-Claude ROUS et Eric DUFRIER

0685561817 / 0611053415 eric.dufrier@sfr.fr

Espace des arts espace des arts – esplanade François Mittterand

Le Pradet 83220 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Provence Méditerranée