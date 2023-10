Concert Juliana Linhares – Emile Mélenchon et Nicolas Pacini Espace Des Arts , Le Pradet (83) Concert Juliana Linhares – Emile Mélenchon et Nicolas Pacini Espace Des Arts , Le Pradet (83), 10 novembre 2023, . Concert Juliana Linhares – Emile Mélenchon et Nicolas Pacini Vendredi 10 novembre, 20h30 Espace Des Arts , Le Pradet (83) 10-12 ▬▬JULIANA LINHARES▬▬Chanteuse, auteure-compositrice et actrice brésilienne, née à Natal (Nordeste du Brésil), dotée d’une sublime voix aux accents teintés de soleil et d’une personnalité scénique déjantée. Résolument moderne, actuelle, c‘est une référence de la nouvelle scène musicale brésilienne. Elle nous présentera son dernier album « Nordeste Ficção», accueilli avec grand succès, accompagnée par deux musiciens remarquables . Elle apporte la force du Nordeste brésilien dans sa musique. JULIANA LINHARES : chantELISIO FREITA : guitareBOKA REIS : percussions ▬▬1ère partie : ÉMILE MÉLENCHON ET NICOLAS PACINI▬▬Deux virtuoses de la guitare ÉMILE MELENCHON, guitariste d’exception, compositeur, arrangeur, sideman, né à Toulon. Il débute la guitare à l’âge de sept ans. Il fait de nombreuses rencontres musicales, qui ne font qu’enrichir son immense talent qui passe du classique au jazz, jazz manouche, MPB. NICOLAS PIACINI, guitariste varois, improvisateur hors-pair totalement affranchi des barrières stylistiques. A découvrir ou à redécouvrir, lyrisme et audace seront au rendez-vous. Incontournables. ▬▬CYNTHIA ISTRIA ▬▬Artiste plasticienne vous présentera sa galerie en ligne : https://cynthialartista.com/ Tarifs : 12€/10€ Rens : 06 76 29 38 95https://www.billetweb.fr/juliana-linhareswww.saravabrasil.com source : événement Concert Juliana Linhares – Emile Mélenchon et Nicolas Pacini publié sur AgendaTrad Espace Des Arts , Le Pradet (83) Le Pradet

