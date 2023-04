Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts – esplanade François Mittterand Le Pradet Catégories d’Évènement: Le Pradet

Var

Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts – esplanade François Mittterand, 9 août 2023, Le Pradet . Le Pradet ,Var , Festival International de Piano Musique à la cour Espace des arts espace des arts – esplanade François Mittterand place du 8 mai Le Pradet Var espace des arts – esplanade François Mittterand Espace des arts

2023-08-09 – 2023-08-14

espace des arts – esplanade François Mittterand Espace des arts

Le Pradet

Var . Billetterie par téléphone

06 19 75 22 15 ou 06 81 69 87 56

Billetterie sur place le soir des concerts (Avec CB)

. espace des arts – esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet

dernière mise à jour : 2022-09-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Pradet, Var Autres Lieu Le Pradet place du 8 mai Adresse Le Pradet Var espace des arts - esplanade François Mittterand Espace des arts Ville Le Pradet Departement Var Tarif Lieu Ville espace des arts - esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet

Le Pradet place du 8 mai Le Pradet Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pradet /

Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts – esplanade François Mittterand 2023-08-09 was last modified: by Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts – esplanade François Mittterand Le Pradet place du 8 mai 9 août 2023 espace des arts - esplanade François Mittterand Le Pradet Espace des arts espace des arts - esplanade François Mittterand place du 8 mai Le Pradet Var Var

Le Pradet Var