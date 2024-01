Cinéma jeune public Espace des Arts Chalon-sur-Saône, samedi 17 février 2024.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-03-01

Cinéma Jeune Public : découvrez le programme !

Pendant les vacances de février, nous vous proposons des sorties familiales, avec des films accessibles à partir de 3 ans !

Et ça commence le samedi 17 février, jusqu’au 01 mars !

• Les toutes petites créatures / Dès 3 ans

• La Colline aux cailloux / Dès 4 ans

• Katak, le brave béluga / Dès 5 ans

• Kina & Yuk : renards de banquise / Dès 6 ans

• Sirocco et le royaume des courants d’air / Dès 7 ans

• Krisha et le maître de la forêt / Dès 8 ans

• Le garçon et le héron / Dès 10 ans

EUR.

Espace des Arts

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté billetterie@espace-des-arts.com



Mise à jour le 2024-01-12 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I