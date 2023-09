RED MOON CAFE et autres surprises acrobatiques Espace des Ardoisières Vallons-de-l’Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

RED MOON CAFE et autres surprises acrobatiques

Dimanche 10 décembre, 16h00
Espace des Ardoisières
Vallons-de-l'Erdre

5€

Vous êtes chaleureusement invités à l'inauguration du « Red Moon Café » !

Au menu : salade acrobatique, spaghettis téléphoniques à la sauce Chaplin, suivi d’une onctueuse mousse catastrophique.

Après avoir savouré cet instant, l’aspirateur et son équilibriste feront place nette avant de siroter le café devant une danse canine.

Pour terminer, une petite promenade digestive vous conduira vers le feu d’artifices ! Marche aux lampions suivie d’un feu d’artifices à l’étang des bambous

Marche aux lampions suivie d'un feu d'artifices à l'étang des bambous

Vin chaud et chocolat chaud proposés par l'association Saint Mars Culture

Espace des Ardoisières
Vritz, 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE

clown burlesque Alain MARIE

