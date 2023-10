CE QUE VIT LE RHINOCÉROS LORSQU’IL REGARDA DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA CLÔTURE – COMPAGNIE UN, DEUX, TROIS…SOLEILS ! Espace des Anges Mende, 18 novembre 2023, Mende.

Des habitants curieux avaient accouru et nous regardaient comme on observe des animaux sauvages dans un zoo.

« Qui sont ces hommes ? » demanda une petite fille.

« Ce sont des criminels de Buchenwald ! » fut la réponse d’un garçon plus âgé.

Spectacle ….

Curious locals had rushed over and were watching us like one observes wild animals in a zoo.

« Who are these men? » asked a little girl.

« They’re criminals from Buchenwald! » came the reply from an older boy.

Spectacle …

Los curiosos lugareños se habían acercado corriendo y nos observaban como animales salvajes en un zoo.

« ¿Quiénes son estos hombres? », preguntó una niña.

« Son criminales de Buchenwald », responde un niño mayor.

Espectáculo …

Neugierige Einwohner waren herbeigeeilt und beobachteten uns, wie man wilde Tiere in einem Zoo beobachtet.

« Wer sind diese Männer? », fragte ein kleines Mädchen.

« Das sind Kriminelle aus Buchenwald! », war die Antwort eines älteren Jungen.

Spektakel …

