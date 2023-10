LA CUILLÈRE EN BOIS – COMPAGNIE LES MOTS EN L’AIR Espace des Anges Mende, 12 octobre 2023, Mende.

Mende,Lozère

– Jeudi 12 à 20h, Spectacle Compagnie Les Mots en l’air « La Cuillère en bois » qui mêle histoire, chanson, comédie et cuisine, à l’Espace des anges (10 €, réservation auprès de l’OTI).

Espace des Anges

Mende 48000 Lozère Occitanie



– Thursday 12 at 8pm, Compagnie Les Mots en l?air show « La Cuillère en bois » (The Wooden Spoon), a mix of history, song, comedy and cooking, at Espace des Anges (10?, booking through OTI).

– Jueves 12 a las 20:00 h, espectáculo de la Compagnie Les Mots en l?air « La Cuillère en bois » (La cuchara de madera), mezcla de historia, canciones, comedia y cocina, en el Espace des Anges (10 euros, reserva en la OTI).

– Donnerstag, den 12. um 20 Uhr, Schauspiel Compagnie Les Mots en l’air « La Cuillère en bois », das Geschichte, Gesang, Komödie und Kochen miteinander verbindet, im Espace des anges (10 ?, Reservierung beim OTI).

Mise à jour le 2023-10-05 par 48 – OT de Mende